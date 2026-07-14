Galaxy S26 Ultra пошел красными пятнами: Samsung расследует, но объяснить не может

Владельцы флагманского Galaxy S26 Ultra из Южной Кореи столкнулись с загадочным дефектом: в верхней части дисплея появляется красное пятно, которое не исчезает ни после перезагрузки, ни после полного выключения устройства. Как сообщает корейское издание Newsway, в Samsung уже признали проблему и начали внутреннее расследование, но точную причину пока не установили.