Galaxy S26 Ultra пошел красными пятнами: Samsung расследует, но объяснить не может
Newsway: владельцы Galaxy S26 Ultra в Корее пожаловались на красные пятна
Владельцы флагманского Galaxy S26 Ultra из Южной Кореи столкнулись с загадочным дефектом: в верхней части дисплея появляется красное пятно, которое не исчезает ни после перезагрузки, ни после полного выключения устройства. Как сообщает корейское издание Newsway, в Samsung уже признали проблему и начали внутреннее расследование, но точную причину пока не установили.
Среди версий — сбой функции Privacy Display, которая выборочно затемняет экран, а также возможное выгорание пикселей, характерное для OLED- и AMOLED-панелей. В компании заявили, что пытаются определить причину, а журналисты предполагают, что в случае заводского брака корпорация может заменить смартфоны или вернуть покупателям деньги.