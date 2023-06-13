«Галкин не выходит на связь»: планы скандального шоумена по созданию морга в замке Пугачевой оказались под угрозой

Замок Галкина* и Пугачевой в подмосковной Грязи находится под арестом, сообщает Mash. Продать его нельзя, на кого-то переписать — тоже, так как владельцы не заплатили налоги.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что якобы купил эту элитную недвижимость и намерен организовать там морг и крематорий. Но теперь выяснилось, что смелые планы главы Союза профессиональных ритуальных агентов оказались под угрозой.

«Мы внесли залог, предоплату 500 тысяч рублей, и нужно подписать еще кое-какие бумаги. Но Максим Галкин* не выходит на связь. Я звоню ему каждый день, спрашиваю, когда он сможет встретиться и подписать окончательно все бумаги. Но он перестал брать трубку, и я теперь боюсь, что меня просто кинули, как лоха», — сообщил Барецкий корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шоумен добавил, что якобы уже пишет обращение Елене Мизулиной, чтобы та помогла разобраться в этой ситуации.

«Если мне не помогут, иду в прокуратуру — пусть подают в розыск на Пугачеву и Галкина*. Сумма немаленькая, а я не могу с ними встретиться. Мое терпение не безгранично. Я готов погасить все долги по замку, если у них закончились деньги», — добавил звезда 90-х.

Напомним, замок с 20-ю комнатами и бассейном в деревне Грязь выставили на продажу еще в 2022 году за один млрд рублей. Но потом цена была снижена до 500 млн.

Ранее мы писали, что Стас Барецкий хочет изменить жизнь Греты Тунберг, отдав ей замок Пугачевой.

*Признан иноагентом в РФ