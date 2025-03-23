Галкин пожаловался, что его и Пугачеву втянули в аферу со сбором денег для эмигрантов

Знаменитые российские беглые артисты Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иностранным агентом в Российской Федерации) стали жертвами аферистов, которые создали поддельную кампанию по сбору пожертвований от их имени. Об этом Максим Галкин сообщил в своих социальных сетях.

В ходе гастролей Галкина* в Израиле злоумышленники организовали мошенническую схему по сбору средств якобы для помощи эмигрантам. Они утверждали, что это официальная программа, которую поддерживают супруги.

Для большей убедительности мошенники создали поддельное видео, в котором использовали изменённые изображения Галкина* и Пугачевой.

По словам Галкина*, он никогда никакие лохотроны не рекламировал. А всё это самый настоящий развод с использованием его имени и имени его супруги.

«Дорогие подписчики, <…> ходит фальшивая реклама с моим переделанным видео! Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники! Если я что-то рекламирую, то это может быть только в моем официальном аккаунте здесь!» — написал он в запрещенной в РФ соцсети.

Ранее сообщалось, что журналисты едва не пострадали от Пугачевой, раскрыв секретную виллу артистки на Кипре.

* — признан иностранным агентом в Российской Федерации