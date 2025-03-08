Журналисты НТВ чуть не пострадали от Пугачевой, раскрыв секретную виллу артистки на Кипре

Алла Борисовна Пугачева, которая покинула территорию Российской Федерации после начала специальной военной операции на Украине, позволила себе некорректное поведение в адрес журналистки на Кипре. Этот случай, в котором была замешана легендарная певица, был запечатлён на видео, которое впоследствии стало доступно в сети.

Журналистка, работающая в сфере репортёрства, встретила известную певицу на набережной в Лимасоле. Судя по кадрам, исполнительница не была в восторге от того, что её снимают. При этом на видео можно увидеть, как она уверенно идёт навстречу журналистке.

«Не надо на меня нападать», — говорит голос девушки за кадром.

Артистка вела диалог с журналисткой в довольно резкой форме и пыталась заслонить объектив руками. Более того, она оскорбила девушку, назвав ее «нахалкой», а себя — «патриоткой».

В то же время исполнительница сообщила, что не испытывает тоски по родному краю. Она также не стала комментировать причины своего отъезда из России после начала специальной военной операции.

Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (внесён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) и детьми. Это произошло после начала специальной военной операции.

В своих высказываниях теперь уже бывшая Примадонна резко критиковала россиян, которые выражали недовольство ее отъездом. Она называла их холопами, рабами и завистниками. Также артистка открыто высказывалась против происходящего на Украине.

Ранее сообщалось, что сын Орбакайте и внук Пугачевой отказался следовать примеру мамы и бабушки и не собирается уезжать из России.