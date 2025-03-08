Журналисты НТВ чуть не пострадали от Пугачевой, раскрыв секретную виллу артистки на Кипре
Фото: [соцсети]
Алла Борисовна Пугачева, которая покинула территорию Российской Федерации после начала специальной военной операции на Украине, позволила себе некорректное поведение в адрес журналистки на Кипре. Этот случай, в котором была замешана легендарная певица, был запечатлён на видео, которое впоследствии стало доступно в сети.
Журналистка, работающая в сфере репортёрства, встретила известную певицу на набережной в Лимасоле. Судя по кадрам, исполнительница не была в восторге от того, что её снимают. При этом на видео можно увидеть, как она уверенно идёт навстречу журналистке.
«Не надо на меня нападать», — говорит голос девушки за кадром.
Артистка вела диалог с журналисткой в довольно резкой форме и пыталась заслонить объектив руками. Более того, она оскорбила девушку, назвав ее «нахалкой», а себя — «патриоткой».
В то же время исполнительница сообщила, что не испытывает тоски по родному краю. Она также не стала комментировать причины своего отъезда из России после начала специальной военной операции.
Алла Пугачева покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным (внесён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) и детьми. Это произошло после начала специальной военной операции.
В своих высказываниях теперь уже бывшая Примадонна резко критиковала россиян, которые выражали недовольство ее отъездом. Она называла их холопами, рабами и завистниками. Также артистка открыто высказывалась против происходящего на Украине.
Ранее сообщалось, что сын Орбакайте и внук Пугачевой отказался следовать примеру мамы и бабушки и не собирается уезжать из России.