Галлямов отказался извиниться за оскорбление разбудившей его утром журналистки «78»

Фигурист из России Александр Галлямов отказался приносить извинения за своё грубое поведение и угрозы в адрес продюсера канала "78". Это стало известно 21 декабря, когда спортсмен дал интервью телеканалу.

Напомним, накануне Галлямов, используя свой телеграм-канал, дал понять, что его карьера подходит к концу, разместив пост с подписью: «Видимо, это намек, что пора завершить выступления». На следующий день журналистка телеканала «78» связалась с ним по этому поводу, на что фигурист ответил ей грубостью, обозвав «больной на голову», и пригрозил раскрыть ее контактные данные.

После произошедшего инцидента редакция обратилась к фигуристу. Ему сообщили, что журналистка действовала исключительно в рамках редакционного задания. И вести себя с ней подобным образом было не совсем этично.

«Это не мои проблемы. Я человек не злопамятный. Но в это утро мне было очень неприятно, что так всё произошло», – ответил он.

Спортсмен выразил желание встретиться с журналисткой и даже рассмотреть возможность дать интервью. Однако он не принес извинений и не проявил раскаяния за произошедшее.

20 декабря состоялся ЧР по фигурному катанию – 2026, на котором пара Галлямов и Анастасия Мишина завоевала серебряную медаль.