Галлямов отказался извиниться за оскорбление разбудившей его утром журналистки «78»
Фигурист Галлямов отказался публично извиниться за оскорбление журналистки «78»
Фигурист из России Александр Галлямов отказался приносить извинения за своё грубое поведение и угрозы в адрес продюсера канала "78". Это стало известно 21 декабря, когда спортсмен дал интервью телеканалу.
Напомним, накануне Галлямов, используя свой телеграм-канал, дал понять, что его карьера подходит к концу, разместив пост с подписью: «Видимо, это намек, что пора завершить выступления». На следующий день журналистка телеканала «78» связалась с ним по этому поводу, на что фигурист ответил ей грубостью, обозвав «больной на голову», и пригрозил раскрыть ее контактные данные.
После произошедшего инцидента редакция обратилась к фигуристу. Ему сообщили, что журналистка действовала исключительно в рамках редакционного задания. И вести себя с ней подобным образом было не совсем этично.
«Это не мои проблемы. Я человек не злопамятный. Но в это утро мне было очень неприятно, что так всё произошло», – ответил он.
Спортсмен выразил желание встретиться с журналисткой и даже рассмотреть возможность дать интервью. Однако он не принес извинений и не проявил раскаяния за произошедшее.
20 декабря состоялся ЧР по фигурному катанию – 2026, на котором пара Галлямов и Анастасия Мишина завоевала серебряную медаль.