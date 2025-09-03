Гамбургер и геополитика: как имидж страны рушит продажи брендов? Мнение главы «Макдоналдса»

Глава международной сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» Крис Кемпчински в беседе с CNBC высказал мнение о том, что глобальное восприятие Соединенных Штатов претерпело изменения.

По его словам, это оказывает прямое влияние на отношение потребителей к американским товарам и компаниям по всему миру.

«Аура вокруг Америки немного померкла», — сказал он.

Кемпчински пояснил, что его корпорация внимательно анализирует, как меняется имидж бренда на фоне трансформации образа США в глазах международной общественности. Потребители стали менее восторженно относиться к продуктам из США, поскольку сама страна теперь видится им не в столь однозначно положительном свете.

При этом гендиректор отметил, что на отношении посетителей к самим ресторанам «Макдоналдс» это пока практически не сказалось. Такую устойчивость он объяснил долгим присутствием и глубокой интеграцией компании на зарубежных рынках, что позволило ей стать неотъемлемой частью местной культуры потребления.