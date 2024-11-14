Украинский военнослужащий Евгений Дикий сообщил, что бои в Харьковской области уже достигли пригородов Купянска. Об этом он сообщил украинскому изданию «Телеграф». По его словам, обстановка для ВСУ в указанном районе боестолкновений остается критической.

Дикий также заявил о продолжающихся наступательных действиях со стороны ВС РФ, призвав власти Украина к немедленной мобилизации для защиты страны.

«Мы доигрались до того, что бои уже идут, собственно, в пригороде самого Купянска», — заявил Дикий.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что ВС РФ успешно закрепляются на окраинах Купянска. Он отметил, что в этих районах продолжаются активные наступательные действия как к северо-востоку, так и к юго-востоку от города.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, российским военным удалось заблокировать две группировки противника на купянском направлении. По его словам, одна из группировок, состоящая из около 10 тыс. бойцов, находится под давлением у водохранилища, в то время как вторая группировка из примерно 5 тыс. украинских солдат также заблокирована.

Ранее SHOT сообщил, что российским военным удалось захватить три опорных пункта в ходе штурма Купянска.