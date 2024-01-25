Гантели в помощь: Джефф Монсон раскрыл, как готовится к реваншу с Тактаровым и поединку с Лом-Али Газгириевым

Американский боец ММА Джефф Монсон, который отказался от гражданства США, продолжает спортивную карьеру. В свои 53 года он не оставил ринг.

Монсон рассказал нашему корреспонденту, с кем в скором времени собирается биться, и как он готовится к выступлениям.

Новые вершины

Джефф Монсон, которого многие жители Подмосковья помнят как бывшего депутата Красногорска, сейчас живет в Башкирии. Недавно мужчина стал депутатом курултая (парламента) региона. Там Монсон уже открыл бесплатные секции по грэпплингу для молодежи. Да и сам спортсмен позиций не сдает.

Летом борец выступил в необычной для себя дисциплине — боксе. Для человека, который всю жизнь занимался борьбой, ударный вид спорта чужд. Тем не менее, Монсон согласился выступить против другого возрастного спортсмена, Олега Тактарова. Тот занимался смешанными единоборствами, самбо и джиу-джитсу. Был у него опыт и в боксе, но многое к 56 годам забылось.

В летнем поединке обоим борцам было сложно соблюдать боксерские правила, в итоге оба то и дело оказывались на ковре. Судить поединок было сложно, поэтому итогом стала ничья. После этого Тактаров предложил Монсону встретиться еще раз, но в более привычной обстановке — по правилам ММА. Монсон согласился. И вот теперь, как признался нам Джефф, этот поединок уже оговорен.

«Сейчас я готовлюсь сразу к двум боям. Один из них будет реванш с Олегом Тактаровым», — поделился спортсмен в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Социальные сети ]

Новый соперник

И все же бокс Монсон не оставляет. Сейчас спортсмен активно готовится к поединку с президентом Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириевым. Этой встречи зрители ждут уже почти год. Боксерскую дуэль в тяжелом весе постоянно переносили, а теперь назначили новую дату — 17 февраля соперники встретятся в Назрани.

Газгиреев высоко оценивает спортивную форму оппонента.

«Джефф — хороший, порядочный человек, скажу честно, у меня как таковой мотивации с ним драться нет. Но по-спортивному он оппонент сильный, это боец мирового уровня, у него большой опыт, и я готов с ним подраться. Он находится в отличной форме, это видно по его поединкам», — заявлял журналистам ингушский боксер.

Сам Монсон активно готовится к ближайшему бою.

«Каждый день я упорно занимаюсь боксом, а также ежедневно немного работаю с гантелями», — рассказал о своей подготовке спортсмен.

Ранее Джефф Монсон озвучил свои планы в парламенте Башкирии.