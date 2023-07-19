«Гардеробная за миллион»: известную ведущую обманули мебельщики

Блогера, актрису и ведущую Анастасию Ивлееву обманули представители Санкт-Петербуржской мебельной компании на сумму более миллиона рублей, сообщает Mash. Столько стоил гардероб для вещей артистки, который ей не прислали.

Как уточняется, Ивлеева внесла за гардероб аванс в размере 1 079 586 рублей, однако заказ мебельщики из компании PLYwood не выполнили, а просто исчезли. Ведущая обратилась в суд, где узнала о том, что она не первая пострадавшая клиентка этой компании.

Сайт мебельщиков сейчас закрыт, а телефоны личного менеджера по фамилии Ларичкин и владельца PLYwood Дмитрия Стасюка, которые обслуживали Ивлееву, вне зоны доступа.

«Лучше бы этот миллион на счет благотворительного фонда отправила»; «Гардеробная за миллион? Такие бывают? И неужели она не одна такое покупает?»; «Конечно, чисто по-человечески ее жалко. Но подобная покупка, на мой взгляд, раскрывает в ней зажравшегося человека», — прокомментировали инцидент удивленные россияне.

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