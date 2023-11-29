Гарик Харламов признался, что никогда не испытывал ненависти к Ларисе Гузеевой

Стало известно, что тридцатого ноября на российские экраны выходит новая комедия под названием «Теща». В съемках фильма приняли участие Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Многие удивились тому, что такой дуэт снимется одном фильме, как пишет KP.RU .

Так или иначе, Харламов в интервью признался, что не испытывает никакой неприязни к Ларисе Гузеевой. Хотя так можно было подумать, судя по его блогу, который был весь практически построен на смешных видеонарезках передачи «Давай поженимся». Они собирали довольно много просмотров.

По словам юмориста, Лариса Гузеева даже думала о том, что он ее ненавидит. Но они «даже не были в тот момент знакомы».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимира Соловьева возмутила юмористическая песня Гарика Харламова.