Гарика Харламова обязали заплатить по иску к его ресторану

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Hot Dog Bulldog, совладельцем которой является известный комик Гарик Харламов, по решению суда должна выплатить денежную компенсацию. Об этом сообщил телеграм-канал «Звездач».

Как сообщает издание, индивидуальный предприниматель Колпак обратился в суд с требованием к ООО «Хот Дог Бульдог» о выплате 3 млн 246 тыс. руб. В заявлении истец указал на невыполнение компанией договорных обязательств в рамках подряда.

В результате рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования. Компанию, связанную с юмористом, обязали выплатить 330 тыс. руб., включающих в себя неустойку, судебные издержки и государственную пошлину.

Ранее сообщалось, что неизвестный облил кефиром джип Гарика Харламова за 16 млн руб.