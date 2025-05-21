Неизвестный облил кефиром джип Гарика Харламова за 16 млн руб.

В Москве неизвестный облил кефиром дорогостоящий джип Гарика Харламова, оцениваемый в 16 млн руб. Инцидент произошел в жилом комплексе «Рассказово», где артист припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для спецтранспорта, сообщил телеграм-канал «112».

Предположительно, местный житель, недовольный нарушением правил парковки, решил таким образом выразить свой протест. На данный момент сам юморист никак не прокомментировал случившееся.

Стоит отметить, что это не единичный случай в ЖК «Рассказово». Анонимный борец с неправильной парковкой регулярно использует кефир в качестве «воспитательной меры» для нарушителей. Соседи отмечают его крайнюю нетерпимость к подобным нарушениям.

Как пишет телеграм-канал Mash, Харламов приобрел данный автомобиль в марте 2024 года. За короткий период владения он успел накопить 151 штраф на общую сумму 127 тыс. руб., большая часть из которых (126) — за превышение скорости.

На данный момент за автомобилем числится 28 неоплаченных штрафов на сумму 17 тыс. руб., включая 8 штрафов за превышение скорости, один за нарушение разметки и 19 за неоплату проезда по платным дорогам.

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