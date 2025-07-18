«Гармония» обретает новый облик: глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ вместе с жителями проверил ход ремонтных работ
Фото: [Пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа]
Реконструкция здания школы искусств «Гармония» идет по плану: на данный момент степень готовности составляет почти 70%. Об этом глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ был проинформирован подрядчиком во время инспекционной поездки.
Глава округа решил лично оценить ход работ в сопровождении представителей родительского комитета и преподавательского состава. Их объединяло желание увидеть преображение знаменитой школы, стены которой хранят воспоминания многих поколений жителей Наро-Фоминска.
Завершен ремонт кровли, сейчас ведутся незначительные работы по благоустройству фасада. Полностью обновлена система отопления и модернизированы инженерные коммуникации, а над главным входом установлена новая крыша. Красивое крыльцо теперь будет использоваться как открытая сцена.
Внутренние помещения находятся на стадии отделочных работ. Тем не менее уже произошедшие изменения вызвали восторг у присутствующих: в художественных классах установлены раковины, что важно для творческого процесса, а в музыкальных кабинетах выполнена звукоизоляция.
«Это невероятно! Даже сложно поверить, что это та самая школа, в которой я когда-то училась. Разница между «было» и «стало» — колоссальная. Я и мои дети ждем 1 сентября, чтобы увидеть обновленную «Гармонию», — поделилась эмоциями одна из мам, Татьяна Герасимова.
В настоящее время в школе искусств «Гармония» обучается более 2000 учеников, и их число постоянно растет. В связи с этим холл школы был расширен, сцена актового зала стала больше, а также было предусмотрено место для экспозиции творческих работ учащихся — школа имеет все основания гордиться своими достижениями.
Подготовлены специальные мастерские, оборудованные всем необходимым для обжига скульптур, с отдельным входом. Все эти усовершенствования стали результатом совместных обсуждений с преподавателями и родителями.
«Обошли всю школу с родителями — видно, что подрядчики соблюдают график и поддерживают высокое качество. Но для меня было важно услышать мнение жителей, они по-настоящему воодушевлены этими преобразованиями. Значит, мы все делаем правильно! 1 сентября «Гармония» заиграет новыми красками!» — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.