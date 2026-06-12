Гастроэнтеролог Бутенко предупредила об опасности употребления алкоголя в жару для охлаждения

Гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко в беседе с « Лентой.ру » предупредила, что попытки охладиться с помощью алкоголя в жаркую погоду могут привести к обратному эффекту — перегреву организма и даже тепловому удару.

По словам врача, после попадания спиртного в организме запускается целый ряд реакций. Под действием этанола усиливается выработка адреналина и норадреналина, что приводит к учащению сердцебиения и расширению кровеносных сосудов. В результате человеку временно кажется, что тело согревается и по нему разливается тепло. Однако этот эффект носит кратковременный характер. При увеличении дозы алкоголя расширение сосудов сменяется их спазмом, что ухудшает кровоснабжение внутренних органов и может спровоцировать головную боль.

В сочетании с высокой температурой окружающей среды такая сосудистая нагрузка делает терморегуляцию менее эффективной. Человек ошибочно считает, что охлаждается, тогда как на самом деле его организм перегревается. В результате, подчеркнула Бутенко, риск теплового удара значительно возрастает, поэтому рассчитывать на охлаждающий эффект даже от холодного пива или вина не стоит.