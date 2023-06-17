Гастроэнтеролог Дианова перечислила лучшие продукты для здоровья печени

Печень является естественным фильтром в организме человека, но с возрастом она начинает работать хуже. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какие продукты способствуют ее защите и стимуляции работы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она пояснила, что нередко у людей встречается жировой гепатоз печени, против которого может работать справляется метиониновая кислота, содержащаяся в разных продуктах.

По мнению медика, это вещество содержится в овсяной каше и печенье, батончиках-мюслях. Также богаты метиониновой кислотой творог, настой или отвар шиповника.