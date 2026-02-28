Гастроэнтеролог рассказала, как избежать проблем с пищеварением в пост

Переход на постное питание может сопровождаться вздутием живота, тяжестью и болезненными ощущениями из-за резкой смены рациона. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-гастроэнтеролог и эксперт телеканала «Доктор» Анастасия Гилюк.

По словам специалиста, основной причиной дискомфорта становится значительное увеличение доли растительной пищи и клетчатки при одновременном сокращении животного белка. Такая перестройка питания создает нагрузку на кишечник и усиливает процессы газообразования. Особую роль играют продукты, содержащие так называемые FODMAP-углеводы — вещества, которые плохо усваиваются в тонком кишечнике и активно ферментируются бактериями.

К наиболее частым провокаторам вздутия врач отнесла бобовые культуры, крестоцветные овощи, лук и чеснок, некоторые фрукты с высоким содержанием фруктозы, грибы, а также постные сладости с сахарозаменителями. Эти продукты могут усиливать брожение и вызывать ощущение тяжести, особенно при их чрезмерном употреблении.

Эксперт отметила, что резкий переход на растительный рацион становится стрессом для ферментных систем и микробиома, поэтому главная задача — снизить избыточную ферментацию. Оптимальным вариантом питания она назвала сбалансированную схему: половину рациона должны составлять овощи и фрукты (желательно термически обработанные), четверть — источники растительного белка, еще четверть — цельные злаки.

Также рекомендуется выбирать продукты с низким газообразующим потенциалом, готовить пищу на пару, тушить или запекать и соблюдать регулярный режим питания, чтобы не перегружать кишечник.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что людям с синдромом раздраженного кишечника, СИБР или непереносимостью глютена постный рацион может ухудшить состояние, поэтому им стоит предварительно проконсультироваться со специалистом. При устойчивых симптомах — вздутии, нарушениях стула или слабости — необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

