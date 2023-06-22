Гастроэнтеролог Сумарокова рассказала о пользе некоторых видов алкоголя

Любой алкоголь вредит вашему организму, но качество и дозировка – это то, что будет определять последствия, говорит гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова, которая поделилась с «Газета.Ru» знаниями о вреде и пользе алкоголя.

Самым вредным Сумарокова назвала алкоголь «с пузырьками», а особенно, шампанское, ведь оно сочетает в себе газированность и сахар. Она подчеркнула, что он плохо сочетается с едой и вызывает брожение в кишечнике. Врач советует пить шампанское в раздельности от еды и не более, чем один бокал.

Коктейли тоже не являются полезными напитками. В них тоже много сахара и калорий. По словам врача, коктейли очень негативно сказываются на поджелудочной железе.

Пиво, так же, как и шампанское, вызывает брожение в кишечнике. Для мужчин пиво также чревато повышением выработки женских гормонов и накоплением жира в организме.

Наименее вредным из алкогольных напитков Сумарокова назвала вино. Она подчеркнула его антибактериальное действие, которое является положительным.

Второй «полезный» алкогольный напиток по мнению врача – коньяк. Он укрепляет иммунную систему, снимает спазмы и расширяет сосуды. Но только, если выпивать от 50 до 80 мл.

Напоследок Сумарокова рассказала про водку. Она и правда может быть полезной, ведь имеет антисептический эффект и может помочь в борьбе с бактериями и вирусами.