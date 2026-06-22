Гастроэнтерологи назвали кофе, клетчатку и воду способами наладить работу кишечника с утра

Гастроэнтерологи Дэвид Кахана и Сабина Хазан в беседе с изданием Health рассказали, как наладить работу кишечника и приучить его к регулярному опорожнению. По словам врачей, пищеварительная система подчиняется внутренним биоритмам, напоминающим циркадные ритмы сна. Если режим сбился, возникают запоры, дискомфорт и другие проблемы. Однако восстановить расписание можно, изменив утренние привычки.