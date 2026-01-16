Гастрономическая эпоха завершилась: в Петербурге скончался создатель империи Ginza

В Санкт-Петербурге 16 января скончался один из создателей всемирно известного ресторанного бренда Ginza Вадим Лапин. По информации, полученной изданием « Фонтанка » от близких покойного, он утром скончался в больнице поселка Белоостров.

Причиной смерти 54-летнего ресторатора стала агрессивная форма онкологического заболевания, с которой он боролся последнее время. Бизнесмен, вместе с братом Михаилом построивший одну из самых успешных ресторанных сетей в стране, оставил после себя значительное наследие в индустрии гостеприимства. Информация о месте и времени прощания будет объявлена позднее.