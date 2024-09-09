Гастрономические конкурсы, музыка и культура объединились на международном фестивале «Арт-фолк России» в Красногорске

Инициаторами красочного, музыкального и вкусного мероприятия выступили культурно-досуговые центры «Красногорье» и «Подмосковье», «Молодежный центр», а также «Парки Красногорска».

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Международный грандиозный фестиваль в Красногорске состоялся уже в четвертый раз. Всегда это веселое, насыщенное и долгожданное событие для артистов и посетителей. Незабываемые выступления, гастрономические удовольствия и народное творчество сливаются на мероприятии в одну атмосферу праздности и единства. Выступили на площадке в Ивановских прудах артисты белорусского города-побратима Кореличи, вокально-театральный ансамбль «Висла» с польскими песнями, исполнители из разных регионов РФ. Всего – свыше 200 театрально-музыкальных коллективов и отдельных национальных групп.

Место наполнилось музыкой, весельем, а также ароматами выпечки и других угощений. Так, школьники, члены клуба «Активное долголетие», представители Всероссийского общества инвалидов, общественники и многие другие представили свои вкусные изделия в рамках фестиваля шарлотки. От разнообразия видов разбегались глаза: классика, легкий вариант на овсяной муке, со сливами, шоколадом, орехами и многие другие. При этом посетители могли оценить не только сами шарлотки, но и оформление. Участники ответственно подошли к подаче. Здесь и национальные костюмы, и цитаты Цветаевой, и отсылки к сказкам Линдгрен и Родари, и, конечно, необычные названия блюд.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Гости из Татарстана представили национальные угощения: эчпочмаки, «хворост», чак-чак и другие лакомства, которые активно пробовали гости фестиваля. Президент Национального Конгресса татар и тюркских народов поблагодарил администрацию Красногорска за возможность заявить о себе на фестивале. Многие остались в восторге от возможности познакомить людей со своей культурой и узнать что-то новое о культуре других участников.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

«Идея зародилась с того, что в России проживает очень много различных народностей, а мероприятий, направленных на популяризацию их творчества, не так уж и много. Наша особенность – это площадка «Преемственность», это форумная площадка общения между регионами, обмен опытом», – отметил председатель Совета по делам молодежи г.о. Красногорск Ярослав Птушко.

Призы и памятные подарки получили все участники масштабного фестиваля. Была проведена торжественная церемония награждения, где было сказано множество пожеланий, поздравлений и напутствий. Многие еще вернутся на фестиваль в Красногорск в следующий раз, чтобы вновь удивить своими творческими номерами и кулинарными талантами.