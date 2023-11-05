Гастрономический праздник «Симфония Народов» провели в подмосковных Котельниках

На территории Кузьминского лесопарка в Котельниках провели гастрономическую ярмарку. При этом каждый стол представлял кухню своего народа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Долма в виноградных листьях, пирожное «Золотой Наполеон», боорсок, пирожное «Сердце Армении», самса с тыквой, плов по-азербайджански и многое другое – все это с душой было приготовлено непосредственно в семьях местных жителей. Яства пришлись по вкусу даже самым привередливым гурманам.

Всех участников мероприятия поздравил глава городского округа Сергей Жигалкин, особо подчеркнув, что на День народного единства приходится и православный праздник иконы Казанской Божьей матери, особо почитаемой в Котельниках.

Праздник продолжили детская анимационная программа, соревнования по спортивному ориентированию, хороводы, народные игры и концерт, в котором приняли участие как самые юные котельниковцы, исполнявшие национальные танцы и читавшие стихи о родине, так и взрослые артисты, участники творческих студий Культурного комплекса «Котельники».