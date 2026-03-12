Газ по льготе: ветеран боевых действий стал 46-м абонентом в коломенской деревне

Деревня Щепотьево городского округа Коломна официально перешла на новый энергетический уровень: к середине марта природный газ пришел в 46 домовладений. Масштабное «наступление» голубого топлива на частный сектор стало логичным продолжением реализации губернаторской программы.

Фундамент для нынешнего комфорта местных жителей заложили еще в декабре прошлого года, когда в населенном пункте завершили строительство и ввели в эксплуатацию газораспределительные сети. С этого момента процесс перешел из стадии прокладки труб в фазу реального тепла в домах.

Символичную отметку в 46 подключенных абонентов деревня преодолела 11 марта. Хозяином дома, в котором состоялся очередной пуск газа, стал ветеран боевых действий. Этот случай наглядно демонстрирует работу механизмов государственной поддержки: домовладелец объединил возможности президентского проекта «Социальная газификация» и региональных субсидий, что позволило минимизировать личные расходы на техническое обновление жилья.

Специалисты филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» подчеркивают, что газификация в регионе давно перестала быть вопросом исключительно техническим, превратившись в социальный стандарт. На сегодняшний день право на льготное подключение имеют 17 категорий граждан, что делает переход на экологичное топливо доступным для самых разных слоев населения — от многодетных семей до защитников Отечества.

Текущие успехи в Щепотьево и соседнем селе Большое Колычево — лишь промежуточный этап большого энергетического марафона. Динамика работ позволяет прогнозировать выполнение планов на 2026 год в полном объеме. В дорожной карте газовиков значится еще более 80 частных домов, которые должны быть обеспечены ресурсом в ближайшие месяцы. Таким образом, газовая инфраструктура становится ключевым фактором возрождения и развития сельских территорий Подмосковья.