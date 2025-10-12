«Газель» без бензина: в Москве начали испытывать тихие электробусы будущего

Фото: [ Первый электробус вышел на маршрут в Москве/Медиасток.рф ]

В Москве проходят испытания компактных электробусов «Газель e-City», предназначенных для пополнения парка городского электротранспорта. Первый образец тестировался в течение 2023–2024 годов, а второй приступил к испытаниям в конце лета 2024 года.

В обновленной версии электробуса изменена компоновка салона. На площадке для пассажиров с колясками и велосипедами убраны три откидных сиденья. Эта мера направлена на исключение использования данного пространства сидячими пассажирами. Теперь салон располагает 10 посадочными местами, не считая водительского, а также четырьмя стоячими местами.

Модернизация также затронула электронное оборудование и программное обеспечение транспортного средства. Запас хода на одном заряде достигает 150 километров. Данная модель предназначена для работы на маршрутах с низким пассажиропотоком и небольшой протяженностью. Транспортное средство оборудовано электронными табло, системой климат-контроля, откидным пандусом и дверями с кнопочным управлением.

Параллельно на Павловском автобусном заводе началась серийная сборка автобуса Citymax 8 длиной 8,1 метра. Модель занимает промежуточное положение между «Газелью City» и Citymax 9. Автобус оснащен 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л. с., шестиступенчатой механической коробкой передач и 130-литровым топливным баком, что обеспечивает запас хода до 600 км.

Производителем предлагается несколько вариантов компоновки салона. Туристическая версия рассчитана на 18 пассажиров и место для гида и оснащена комфортабельными креслами. Городская версия имеет упрощенные сиденья и накопительную площадку для колясок и велосипедов. Конструкция автобуса предусматривает низкий уровень пола и широкую дверь для обеспечения удобства посадки и высадки пассажиров.