«Газель» протаранила Audi и BMW в подмосковном Одинцове

В областном городе-спутнике Москвы в ночь на воскресенье, 27 августа, произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей, передает телеканал РЕН.

Как рассказали журналистам очевидцы автоаварии, водитель «Газели» на улице Маршала Неделина не совсем удачно вписался в разворот и зацепил несколько находившихся рядом автомобилей. И только по счастливой случайности никто не пострадал.

«Газель" на разворот выходила, зацепила Audi и потом уже развернула BMW. Была еще третья машина. Она стояла, хотела выехать с дворовой территории. После столкновения "газели" улетела в нее, тоже задела», – поделился мнением владелец пострадавшей BMW Максим.

Мужчина уверен, ДТП спровоцировал водитель «Газели». В настоящее время на месте инспекторы определяют степень вины каждого из участников ДТП.

Ранее в МЧС предупредили о сильном тумане, который накроет Москву и Московскую область в ночь на субботу, 27 августа. И попросили автолюбителей быть внимательнее на дорогах.