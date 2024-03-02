Газета Metro посвятила целый номер героическим поступкам жителей РФ

Московская газета Metro в честь 15-летия выпустила спецномер в виде комиксов, который посвящен героическим поступкам граждан РФ.

Этот номер жители столицы могли увидеть, взяв газету на центральных станциях столичного метрополитена сегодня. Кроме того, комиксы можно будет получить и в понедельник.

В газете упоминаются люди, восхищавшие и вдохновлявшие журналистов и читателей этого издания смелостью, честностью и самоотверженностью. Данные захватывающие истории были изображены в газете в виде красочных графических новелл.

Так, можно увидеть, как военнослужащий в зоне спецоперации забрал кошку на передовой с котятами и привез домой в отпуск, как учительница смогла остановить автобус с детьми и потерявшим сознание водителем.

На сайте газеты эти комиксы будут представлены в виде анимации со звуком и эффектами.