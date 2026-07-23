Газманов сменил адвоката в разгар суда на ₽44 млн и попросил спрятать гонорары от журналистов
Олег Газманов сменил адвоката во время рассмотрения иска на ₽44 млн
В ходе разбирательства по иску бывшего директора Дмитрия Царенко о взыскании с Олега Газманова ₽44 миллионов народный артист России сменил адвоката. Новый защитник сразу после вступления в дело обратился к суду с просьбой закрыть заседание для прессы. Об этом сообщает корреспондент «Абзаца».
Причиной ходатайства стали сведения, которые фигурируют в материалах и не подлежат огласке. В первую очередь это касается финансовой стороны концертной деятельности певца и его личных расходов.
«В документах есть суммы по гонорарам за телевизионные концерты и шоу, которые по договорам не подлежат разглашению. Данные о транзакциях, в том числе на личные расходы, которые суд посчитал сведениями тайной личной жизни, которые не подлежат разглашению», — сообщил адвокат.