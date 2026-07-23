Газманов сменил адвоката в разгар суда на ₽44 млн и попросил спрятать гонорары от журналистов

«В документах есть суммы по гонорарам за телевизионные концерты и шоу, которые по договорам не подлежат разглашению. Данные о транзакциях, в том числе на личные расходы, которые суд посчитал сведениями тайной личной жизни, которые не подлежат разглашению», — сообщил адвокат.