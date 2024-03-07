Газораспределительная станция открылась в Монино

На станции произведена масштабная реконструкция, после которой ее проектная производительность выросла до 115 тыс. м3/час, а энергопотребление ГРС сведено к минимуму за счет применения экономичного электрооборудования и эффективных теплоизоляционных материалов. Реконструкция выполнена в рамках реализации Инвестиционной программы ПАО «Газпром» и Программы газоснабжения и газификации Московской области на период 2021–2025 годы.

В церемонии открытия приняли участие член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков отметил: «Московская область — один из самых быстро развивающихся регионов страны. Эта газораспределительная станция служит примером того, как „Газпром“ совместно с Правительством области последовательно реализуют программы газоснабжения и газификации, реализацию которых согласовали Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и Председатель Правления ПАО „Газпром“ Алексей Миллер. Это дает возможность значительно увеличить потребление газа на территории Московской области и обеспечить бесперебойное газоснабжение как промышленных предприятий Щелковского и Лосино-Петровского городских округов, так и объектов социальной сферы и жителей Подмосковья».

«По сути, объект, отработавший уже 60 лет, получил новую жизнь, — отметил генеральный директор ООО „Газпром трансгаз Москва“ Александр Бабаков, — Сейчас это современный газораспределительный узел, выполненный на базе современной отечественной автоматизированной газораспределительной станции „Десна 150“. Такие обновленные ГРС заменяют станции, работающие на пределе своей проектной производительности. В первой половине 2024 года мы введем в эксплуатацию еще несколько объектов, что позволит повысить надежность газоснабжения в осенне-зимний период и обеспечить растущие потребности в „голубом топливе“ промышленных предприятий, социально-образовательных учреждений и жителей Московской области».

При изготовлении АГРС применено самое современное оборудование, позволяющее контролировать все этапы технологических процессов: очистки, подогрева, редуцирования и учета газа. Стация полностью выполнена на базе комплектующих российского производства. ГРС оснащена автоматической системой управления «Магистраль-21», которая позволяет в автоматическом режиме обеспечивать: контроль и поддержание заданного режима работы технологического оборудования, систем жизнеобеспечения станции: электро-и теплоснабжения; перевод станции на работу по обводной линии, сброс газа из технологических трубопроводов.



Токен креатива (erid)

2SDnjetf5dA