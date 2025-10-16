Газовая компания оставила российский город без газа в октябре

В Омске более полутора тысяч человек остались без газоснабжения. Прокуратура начала проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона.

События произошли в середине октября. Региональная газовая компания не выполнила свои обязательства по заправке специальных резервуаров. В результате газ был отключен в 19 многоквартирных домах.

По информации надзорного ведомства, с 10 по 14 октября ответственная организация не обеспечила поставку сжиженного газа. Это привело к перебоям в коммунальном обслуживании. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить подачу топлива во все пострадавшие здания.

Параллельно решается возможность возбуждения уголовного дела. Его могут инициировать по статье о предоставлении услуг, которые не соответствуют нормам безопасности.

Ранее в Краснодаре отключили электричество на 41 улице из-за аварии.