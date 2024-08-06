Газовая компания рассказала подробности о задержанных сотрудниках после взрыва в Нижнем Тагиле

Организация ГАЗЭКС в своем сообщении предоставила данные о трех газовиках, которые последними проверяли обрушившуюся пятиэтажку. Соответствующей информацией поделились в РИА Новости.

После взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле были задержаны трое сотрудников, ответственных за обслуживание газового оборудования. Выяснилось, что последняя профилактическая проверка дома проводилась ими 24 июня, а трагический инцидент с разрушением здания произошел 1 августа.

Взрыв и обрушение дома унесли жизни 10 человек, среди них 5 детей. Сотрудникам МЧС удалось спасти 15 пострадавших (в том числе 7 несовершеннолетних) из-под завалов. На месте работали более 550 специалистов и 74 единицы техники.

В Сети появилось множество кадров с места происшествия, часть из которых сделана очевидцами. Они рассказывали о том, что в соседних зданиях выбило окна.

Ранее сообщалось о том, что в больницах остаются восемь человек, пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле.