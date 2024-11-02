«Газпром» начал производить отбор газа из российских поземных хранилищ

Компания «Газпром» наполнила подземные хранилища в России до рекордных значений и приступила к отбору накопленного газа. Об этом сообщил официальный телеграм-канал данной компании.

По сообщению микроблога, объем газа в оперативном резерве на данный момент стал рекордным для отечественной газовой отрасли. Он составляет 73,034 млрд куб. м. После достижения этого показателя «Газпром» приступил к отбору голубого топлива из подземных хранилищ.

В то же время европейские хранилища не сумели достичь максимальных показателей прошлого года. При этом ряд организаций уже начали производить отбор газа до достижения максимума накоплений. Общий объем газа во всех ПХГ Евросоюза составляет порядка 97,1 млрд куб. м.

Украинские запасы на данный момент являются минимальными из всех показателей, которые когда-либо достигались к началу отопительного сезона. Во всей стране удалось накопить только 12,7 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что городской администрации Киева пришлось сдвинуть начало отопительного сезона ради экономии газа. Подачу отопления решили провести позже на 2-3 недели, чтобы поберечь дефицитное сырье.