«Газпром нефть» и Российский университет транспорта развивают партнерство в сфере дорожных технологий

«Газпром нефть» и ведущий национальный транспортный вуз – Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) – развивают сотрудничество в рамках системы «Лига вузов Газпром нефти». Благодаря такому партнерству в университете появятся новые учебные программы по направлениям исследования битумных материалов и дорожных технологий. «Лига вузов» – это комплексная система сотрудничества «Газпром нефти» с высшими учебными заведениями. На сегодня она объединяет более 40 ведущих вузов страны.

Будущие выпускники смогут работать экспертами по контролю качества продукции для дорожной отрасли, организации строительства объектов дорожного хозяйства, проводить научно-исследовательские работы. Для студентов организуют совместные учебные модули по дорожному строительству и практику на объектах оператора битумного бизнеса компании – «Газпромнефть – Битумные материалы». Дополнительно «Газпром нефть» оснастила лабораторию университета современным оборудованием для изучения и разработки новых материалов и технологий дорожного хозяйства.



Илья Дементьев, ректор корпоративного университета «Газпром нефти»:

«Выстраивая стратегическое партнерство с вузами, мы стремимся привлекать студентов к решению реальных бизнес-задач. Это интересно студентам, поскольку позволяет им нарабатывать практические навыки. Для нас это возможность уже на студенческом этапе сформировать кадровый резерв, предложив лучшим выпускникам работу в компании».

Татьяна Марканич, проректор Российского университета транспорта:

«Вступление РУТ МИИТ в «Лигу вузов Газпром нефти» – это признание одной из передовых компаний страны высокого уровня компетенций нашего научного коллектива и профессорско-преподавательского состава. Сегодня наш вуз является крупнейшим отраслевым университетом России. Уверена, что такое сотрудничество способствует подготовке высококвалифицированных специалистов для компании, позволит студентам получить современные практические навыки, необходимые для успешной карьеры».

СПРАВКА

«Лига вузов» – это комплексная система сотрудничества «Газпром нефти» с высшими учебными заведениями, созданная в 2020 году для развития партнерства и кросс-функционального взаимодействия. На сегодня она объединяет более 40 ведущих вузов страны. В рамках проекта компания и вузы совместно повышают эффективность научной и инновационной работы и готовят перспективный кадровый резерв.

«Газпромнефть – Битумные материалы» – единый оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», объединяющий научную экспертизу, интеллектуальные и цифровые ресурсы, производство и реализацию качественных материалов. Предприятие также оказывает полный комплекс сопутствующих услуг: от логистики до строительства и комплексного обслуживания инфраструктуры дорожных и строительных объектов.

Российский университет транспорта (РУТ МИИТ) – ведущий национальный транспортный вуз, крупнейший отраслевой университет России, базовая площадка для кадрового обеспечения и научного сопровождения развития транспортной отрасли.



Рекламодатель. ООО «Газпромнефть – Битумные материалы», ИНН 6234000600



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