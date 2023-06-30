«Газпром теплоэнерго» и «МОЭГ» выставили на продажу «Вертикаль-Интерьер» с земельными участками

В ключевом активе - 3 земельных участка общей площадью 125 815 м2, которые расположены вблизи с. Вороново Троицкого административного округа г. Москвы. Категория земель - земли населенных пунктов, используемые для размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Земельные участки расположены в 63 км к юго-западу от центра Москвы, 39 км от МКАД, 10,5 км от ЦКАД по Калужскому шоссе. В настоящее время все участки свободны от застройки.

Как отметили в АО «Газпром теплоэнерго», продажа 100% долей в уставном капитале ООО «Вертикаль-Интерьер» проводится в рамках программы по реализации непрофильных активов Группы Газпром. С подробностями можно ознакомиться на специализированном сайте ПАО «Газпром» в разделе «Реализация непрофильных активов/Продажа активов».