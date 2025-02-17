«Газпромбанк» (Акционерное общество) повторно оштрафовали за нарушение Закона о рекламе
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщения с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения «Газпромбанк» (Акционерное общество) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП.