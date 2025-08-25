Спишут, но меньше: должникам рассказали, как сохранить деньги на счете

Должники в России могут защитить от списания сумму в размере прожиточного минимума, подав соответствующее заявление. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы.

Граждане России, имеющие долги, могут сохранить на своем счете средства в размере прожиточного минимума. Соответствующее заявление можно подать через приставов, банк или портал «Госуслуги».

При подаче заявления на одном из счетов ежемесячно будет сохраняться сумма не менее общероссийского прожиточного минимума для трудоспособных граждан, который в 2025 году составляет 19 329 р. Если региональный показатель выше, применяется он.

Для сохранения большей суммы потребуется обращение в суд. Это возможно при наличии иждивенцев, включая родственников-инвалидов. Отдельные виды социальных выплат полностью защищены от взыскания — к ним относятся пособия по инвалидности, потере кормильца, алименты, материнский капитал и прочее.

Процедура подачи заявления упрощена: документы можно направить через онлайн-сервисы, что позволяет защитить необходимые для жизни средства без личного визита в государственные учреждения.

Ранее психолог раскрыла влияние финансовых вопросов на семейные отношения.