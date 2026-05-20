Где купаться бесплатно: в Марий Эл назвали семь официальных пляжей

В Марий Эл определили перечень бесплатных пляжей для отдыха. Как сообщает «Про город», самыми посещаемыми традиционно остаются три локации в черте Йошкар-Олы: городской пляж на реке Малая Кокшага, пляж «Южный» в микрорайоне Ширяйково и территория в районе поселка Нолька. За пределами столицы республики жители предпочитают озера Сурок и Зрыв в Оршанском районе, а также городской пляж на Волге в Козьмодемьянске.