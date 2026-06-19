Где отдохнуть без толп туристов: блогер назвал 5 скрытых пляжей Краснодарского края с чистейшей водой

В Краснодарском крае есть множество уединенных пляжей, о которых мало кто знает. Блогер «Зоркий» составил топ-5 мест для комфортного отдыха с чистой водой. Об этом сообщает 93.RU.

В поселке Джанхот, расположенном рядом с Геленджиком, туристов привлекает прозрачная вода и практически полное отсутствие шумных развлечений — идеальное место для любителей тишины.

Пляж в Прасковеевке находится в нескольких километрах от парковки, но вода там настолько чистая, что видно каждый камешек на дне. Тишину иногда нарушают экскурсионные теплоходы, которые возят туристов к скале с вырезом внутри.

В Лазаревском расположен пляж санатория «Одиссея» — ухоженное место с шезлонгами, зонтами, душевыми и кафе, подходящее для тех, кто ищет отдых с сервисом.

Поселок Дюрос под Новороссийском представляет собой небольшой залив, обрамленный скалами, с галечным пляжем и пологим входом в воду. Вода здесь прозрачная, а воздух наполнен ароматом моря.

Агой — двухкилометровый галечный пляж в Туапсинском районе с удобным входом и без торговцев. Среди туристов популярны прогулки к скале Киселева — живописному утесу высотой около 43 метров, и дому-музею.