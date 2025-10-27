Где отдохнуть на ноябрьские: полный гид по экофермам Подмосковья с крокодилами, оленями и сырами

REGIONS собрал обзор девяти самых интересных экоферм Московской области, которые станут отличным направлением для поездки на ноябрьские праздники или просто на выходные.

Выбор огромен: в регионе можно найти как экзотических животных, так и возможность приобрести полезные навыки, включая сыроварение и уход за скотом.

В гости к оленям и фермерам:

Оленья ферма ZooOleni (Рузский м. о., Землячество Казаков, уч. 47, рядом с дер. Лихачево): Ближайшая к столице ферма, где в естественных условиях обитают олени, маралы и лани. Помимо кормления и глажки, можно выпить чай из самовара, а зимой доступны катания на нартах.

Хутор «Метель» (Наро-Фоминский г. о., деревня Собакино): Уютная ферма, предлагающая полное погружение в фермерскую жизнь. Гости могут поухаживать за козами, овцами, кроликами и даже попробовать запрячь коня. Наградой станет обед из свежих местных продуктов.

Парк «Северный олень» (Орехово-Зуевский г. о., деревня Анциферово, Зеленая ул., вл. 1): Место для пикников и фотосессий, где можно увидеть и покормить северных оленей, а в холодное время года — прокатиться в оленьей упряжке.

От страуса до крокодила:

Страусиная ферма «Страусленд» (Дмитровский м. о., деревня Селявино, 42С): На этой ферме собраны экзотические животные, такие как страусы эму и нанду, дикобразы и павлины. Гурманам стоит посетить ферму ради возможности попробовать необычные блюда из страусов и их яиц.

Ферма «Российские альпаки» (Дмитровский м. о., деревня Походкино): Идеальный вариант для семейного отдыха с общением с альпаками, козами и кроликами. Предлагаются мастер-классы и возможность ночевки в комфортабельном глэмпинге.

ЭкоДеревушка (г.о. Коломна, село Парфентьево): Уникальное место для любителей рептилий, где можно увидеть и покормить несколько видов крокодилов (нильских, сиамских и др.), а также посетить улиточную ферму. Доступны тематические бани для полного расслабления.

С ночевкой, сырами и мастер-классами:

Экоферма «Коновалово» (м.о. Шаховская, пос. Шаховская, ул. Комсомольская, 5, оф. 58): Комплекс площадью пять гектаров, подходящий для многодневного отдыха. Включает гостиничные домики, контактный зоопарк, пруд, а также экскурсии для детей и взрослых.

Экоферма «Ваньково» (Можайский м. о., 116-й км Минского шоссе, поворот на Сивково): Славится натуральными молочными и мясными продуктами. К услугам гостей коттеджи, рыбалка, мастер-классы, экскурсии и фирменные фермерские завтраки.

Экоферма «Коза Ностра» (Талдомский г. о., деревня Головково-Марьино, стр. 6): Главный фокус сделан на племенных козах и, соответственно, на изысканных молочных продуктах и сырах. Гостям предлагаются дегустации, экскурсии на производство, а также кулинарные и творческие мастер-классы.

Такой отдых дает не только эмоциональную разрядку, но и возможность приобрести свежие, натуральные продукты прямо от производителя, что является дополнительным полезным бонусом. Для жителей ноябрьские выходные станут отличным временем для поездок по Подмосковью, которое оказалось популярнее для отдыха, чем Турция.