Подмосковье обогнало Турцию по популярности у россиян зимой

По данным туроператоров, россияне все чаще выбирают для встречи Нового года не пляжи Турции, а заснеженные пейзажи в округах Московской области. Это выяснило издание REGIONS, взяв комментарий у эксперта туристической сферы.

Парадокс в том, что поездка в загородный отель может оказаться дороже тура в теплую страну. Представитель одного из крупнейших туроператоров России Анна Филатовская отметила, что разница случается из-за сезонности: в Турции на зимние праздники — несезон с низкими ценами, а в подмосковных комплексах — пик спроса. Однако, как выяснилось, дело может быть не только в цене, а в кардинально разном формате отдыха, который предлагают эти направления.

«Турция предлагает теплый климат, комплексный сервис "все включено", развлечения и гала-ужины, часто по доступной стоимости, особенно для семей. В Подмосковье — акцент на зимнюю атмосферу, оздоровительные программы, насыщенные праздничные мероприятия и высокий уровень сервиса в ведущих загородных курортах», — отметила директор онлайн-турагентства Ольга Буркова

Ключевое отличие кроется в деталях привычной системы «все включено». В турецких отелях это означает питание и алкоголь практически круглосуточно с огромным выбором блюд. В подмосковных комплексах этот формат часто ограничен по времени и ассортименту, особенно в ночные часы. Зато отели Московской области делают ставку на то, чего нет на средиземноморском побережье: катки, лыжи, банные комплексы, спа-процедуры и тематические шоу в зимнем антураже.

Уровень сервиса в топовых отелях Подмосковья, по мнению экспертов, сравним с турецкими «пятерками». Такие комплексы, как Grand Wellness Hotel & Spa, «Царьград отель» и парк-отель «Островский», предлагают развитую инфраструктуру: несколько ресторанов, бассейны, анимацию и специальные новогодние программы. Стоимость тура для двоих на 4-5 ночей в них варьируется от 200 до 700 тысяч рублей.

Решающим преимуществом Подмосковья становятся включенные в пакет лечебные и велнес-услуги, редкие для турецких курортов. При этом кажущаяся выгода Турции часто нивелируется при учете стоимости авиаперелета, который не всегда включен в первоначальную цену тура.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян предпочли встретить грядущий Новый год в кругу семьи.