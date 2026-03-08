Где прячется ВИЧ: ученые нашли способ выкурить вирус у всех больных

Группа ученых под руководством Ляна Шаня совершила прорыв в области лечения ВИЧ-инфекции. Современная антиретровирусная терапия способна лишь сдерживать размножение вируса, но не может полностью уничтожить его. Патоген прячется в латентных Т-клетках и макрофагах, оставаясь невидимым для иммунитета и возобновляя атаку сразу после отмены препаратов.

Новый метод предлагает воздействовать на скрытые резервуары через естественные защитные механизмы организма. В центре внимания исследователей оказался сенсор CARD8. Его функция заключается в обнаружении вирусных протеаз — особых ферментов, необходимых для развития инфекции. Когда сенсор срабатывает, он запускает процесс пироптоза, то есть программируемой гибели клетки. В результате клетка разрушается вместе со всем вирусным содержимым, не позволяя инфекции распространяться дальше.

В ходе клинических испытаний специалисты протестировали действие уже существующих медикаментов. Препараты эфавиренз и рилпивирин, как выяснилось, способны вызывать преждевременную димеризацию вирусной протеазы. Это, в свою очередь, активирует CARD8 и приводит к пироптозу клеток, в которых прятался ВИЧ. Эксперимент с участием семи добровольцев продемонстрировал обнадеживающие результаты: за четыре месяца регулярного приема количество латентных клеток сократилось на 20–50%.

На данный момент разработчики заняты поиском более эффективных TACK-молекул. Предполагается, что новые соединения будут активнее димеризовать протеазу, что позволит сильнее уменьшить вирусный резервуар. Если подход докажет свою состоятельность, человечество сможет приблизиться к функциональному излечению. В таком случае иммунная система пациента получит возможность самостоятельно контролировать вирус без пожизненного приема лекарств, что также снизит риск развития долгосрочных осложнений.