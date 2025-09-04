Где россияне потратят $4 млрд? Раскрыты финансовые последствия безвизового режима с Китаем

С введением безвизового режима между Россией и Китаем финансовые потоки от туризма значительно возрастут.

По прогнозам инвестиционного стратега компании «Гарда Капитал» Александра Бахтина, в 2025 году количество поездок россиян в КНР может увеличиться на 40-50%, достигнув отметки в 2,2-2,5 миллиона против 1,6 миллиона в текущем году, сообщает «Газета.Ru».

С учетом средних трат иностранных туристов в Китае, составляющих около $1,5 тысячи, совокупные расходы российских граждан могут составить впечатляющую сумму в $3,5-4 миллиарда. Для наглядности: в рублевом эквиваленте по актуальному курсу это около 328 миллиардов рублей, что сопоставимо с восемью годовыми бюджетами такого крупного областного центра, как Саратов, чьи расходы запланированы на уровне 40,1 млрд рублей.

При этом эксперт отмечает, что, несмотря на значительный физический спрос на юань со стороны путешественников, этого объема недостаточно для серьезного влияния на структуру валютного рынка РФ. Юань сохраняет свою привлекательность в первую очередь как надежный инструмент для защиты сбережений от девальвации рубля, обладая при этом минимальными инфраструктурными рисками.

