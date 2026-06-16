Где в России пьют больше всего: Роспотребнадзор назвал регионы с самым высоким потреблением алкоголя

Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Еврейская автономная область стали лидерами среди регионов России по потреблению алкоголя в 2025 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, данные ведомства передает ТАСС .

Согласно статистике, показатель потребления алкогольной продукции на человека в пересчете на литры этанола оказался в 1,5–2 раза выше среднего по стране в Республике Коми, Сахалинской области, Республике Карелии и Кировской области.

По данным Роспотребнадзора, розничные продажи алкогольной продукции в целом по стране достигли 61,1 литра на душу населения в год. По сравнению с 2016 годом, продажи алкоголя снизились на 15,1 процента.