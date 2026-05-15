Где в России почти не пьют: официальный отчет Минздрава поразил цифрами

В России зафиксировано значительное снижение потребления спиртного за последние 10 лет. Лидерами рейтинга трезвости стали республики Северного Кавказа, в то время как северные и дальневосточные регионы демонстрируют самые высокие показатели употребления чистого спирта. Об этом пишут Известия .

Лидеры и аутсайдеры алкогольного рейтинга

Согласно свежим данным Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, наиболее низкий уровень потребления спиртных напитков в апреле 2026 года отмечен на Северном Кавказе, в Москве, Туве и Ставропольском крае. Статистика ЕМИСС подтверждает, что в Чеченской Республике показатель составил всего 0,02 л чистого спирта на душу населения. Ингушетия и Дагестан также демонстрируют минимальные значения — 0,63 л и 0,9 л соответственно.

На противоположном конце списка оказались Ненецкий автономный округ с показателем 18,2 л, Еврейская автономная область (14,76 л) и Чукотка (14,17 л). Несмотря на наличие проблемных зон, общероссийский показатель за 2025 год составил 8,06 л, что свидетельствует о сокращении потребления на 24% в сравнении с данными десятилетней давности.

Причины региональных различий

Виктор Зыков из Минздрава отмечает устойчивый тренд на снижение алкоголизации населения в масштабах всей страны. Эксперты связывают успехи кавказских регионов с культурными особенностями и специфическим отношением общества к спиртному. По словам Александра Ставцева из Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, в том же Дагестане отсутствие жестких законодательных запретов компенсируется позицией торговых сетей, многие из которых добровольно отказываются от реализации алкогольной продукции.

Ситуация в Москве объясняется иным фактором: жители столицы приобретают значительные объемы напитков, однако отдают предпочтение продукции с низким содержанием спирта. Это позволяет мегаполису сохранять позиции в списке относительно «трезвых» субъектов при пересчете на чистый этанол.