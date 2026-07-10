Geely Monjaro получил 15-дюймовый экран и подвеску, которая стала мягче на треть
«Китайские автомобили»: обновленный Geely Monjaro дебютировал в Казахстане
В Казахстане официально дебютировал обновленный Geely Monjaro в эксклюзивном исполнении. Как сообщает портал «Китайские автомобили», главной особенностью версии стала цифровая экосистема Flyme Auto с 15,4-дюймовым центральным медиаэкраном. Бортовая электроника перешла на высокоскоростную архитектуру с пропускной способностью до 10 гигабит в секунду, что обеспечивает мгновенный отклик мультимедийных сервисов и поддержку беспроводного обновления «по воздуху».
Серьезно модернизировали и ходовую часть: инженеры применили перекалиброванную электронно-управляемую подвеску CCD, увеличив общую плавность хода на 33 процента. Безопасность обеспечивает расширенный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS, задействующий развитую сеть датчиков для тотального контроля дорожной обстановки.