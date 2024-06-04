Врач Толмасова рассказала про влияние абрикосов на красоту и упругость кожи

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала в беседе с «Газете.ру» про пользу абрикосов. Фрукт оказался одним из самых важных для здоровья кожи и некоторых внутренних процессов.

Абрикосы содержат аскорбиновую кислоту, витамины А и Е, ряд биохимических соединений. Яркий фрукт является кладезем витаминов и аминокислот. Врач Толмасова отмечает следующее влияние абрикосов на организм:

- улучшение процессов кроветворения и работы сердца;

- поддержка зрения;

- помощь работе ЖКТ;

- вывод холестерина;

- улучшение ситуации со скачками артериального давления;

- защита печени;

- борьба с воспалениями, включая опухоли.

Как и во многих оранжевых и желтых плодах, в абрикосах есть каротиноиды: они играют важную роль в улучшении зрения, а также защите кожи от УФ-лучей. Последние исследования показали, что употребление абрикосов помогает улучшить цвет лица, вернуть коже эластичность и упругость.

«Курага (сушеные абрикосы) содержит лигнаны (фенольные соединения растительного происхождения), которые являясь фитоэстрогенами, могут поддерживать организм в пременопаузе. Кроме того, эти соединения способны защищать от хронических заболеваний, включая заболевания сердца и даже рак», — добавила Толмасова.

Системе ЖКТ абрикосы помогают за счет богатого содержания клетчатки.

Помогает фрукт при токсическом отравлении и алкогольной интоксикации, помогая защищать печень за счет калия и антиоксидантов.

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