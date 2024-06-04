Врач Толмасова рассказала про влияние абрикосов на красоту и упругость кожи
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Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова рассказала в беседе с «Газете.ру» про пользу абрикосов. Фрукт оказался одним из самых важных для здоровья кожи и некоторых внутренних процессов.
Абрикосы содержат аскорбиновую кислоту, витамины А и Е, ряд биохимических соединений. Яркий фрукт является кладезем витаминов и аминокислот. Врач Толмасова отмечает следующее влияние абрикосов на организм:
- - улучшение процессов кроветворения и работы сердца;
- - поддержка зрения;
- - помощь работе ЖКТ;
- - вывод холестерина;
- - улучшение ситуации со скачками артериального давления;
- - защита печени;
- - борьба с воспалениями, включая опухоли.
Как и во многих оранжевых и желтых плодах, в абрикосах есть каротиноиды: они играют важную роль в улучшении зрения, а также защите кожи от УФ-лучей. Последние исследования показали, что употребление абрикосов помогает улучшить цвет лица, вернуть коже эластичность и упругость.
«Курага (сушеные абрикосы) содержит лигнаны (фенольные соединения растительного происхождения), которые являясь фитоэстрогенами, могут поддерживать организм в пременопаузе. Кроме того, эти соединения способны защищать от хронических заболеваний, включая заболевания сердца и даже рак», — добавила Толмасова.
Системе ЖКТ абрикосы помогают за счет богатого содержания клетчатки.
Помогает фрукт при токсическом отравлении и алкогольной интоксикации, помогая защищать печень за счет калия и антиоксидантов.
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