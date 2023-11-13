Генерал Бужинский рассказал, почему на Украине резко сократилось число иностранных наемников

Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России заявил, что у них не прибавляется желания «рисковать своей жизнью». Слова Евгения Бужинского приводит сайт aif.ru .

Генерал-лейтенант в отставке считает, что в этом виноват характер боевых действий на Украине. Иностранцы прекрасно видят и понимают, «как идет эта кампания». Проблема еще заключается в нерегулярной и нечестной оплате, что также не способствует притоку западных наемников в ряды Вооруженных сил Украины.

Они, по словам Бужинского, «ничем не лучше украинцев» в данном конфликте. Наемники – далеко не значимая сила в рамках СВО, а потому они не способны решительно повлиять на исход сражений.

Напомним, ранее наемник из США Мэттью Вандайк рассказал о том, что на Украине погибло около 510 американцев, воевавших в рядах ВСУ. Также он отметил, что жертв много среди других стран.