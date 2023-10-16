Генерал из США заявил о заметном ослаблении американской армии при Байдене

Сейчас армия Соединенных Штатов не в состоянии вести какие-либо действия в нескольких точках земного шара одновременно. В этом виноваты просчеты нынешней администрации.

Генерал в отставке Джон Болдук считает, что американские военные стали испытывать серьезную логистическую перегрузку. Современное командование не обладает нужной компетенцией, поскольку сосредоточено на одном – оно зациклилось на способности своих войск вести войны и побеждать противника. Болдук изложил свою точку зрения в эфире телеканала Fox News.

Он призвал политиков открыть глаза и признать существующие проблемы. Политика Белого дома несет в себе ряд стратегических просчетов, и именно поэтому начался конфликт на Ближнем Востоке.