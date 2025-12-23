Генерал-майор ФСБ Михайлов: киллерам данные о Сарварове могли передать «кроты»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сообщил «МК», что предатели в российских государственных структурах могли предоставить информацию о начальнике управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанте Фаниле Сарварове, который погиб в результате теракта.

В ходе следствия необходимо выявить не только непосредственных исполнителей теракта, но и тех, кто занимается сбором и передачей персональных данных высокопоставленных офицеров Российской армии, то есть «кротов», указал собеседник издания.

«Надо четко понимать: террорист, которому сказали "Фас!", просто так не найдет ни место жительства, ни машину нужного человека. Без графика работы тоже вряд ли можно осуществить такого рода теракт», — объяснил эксперт.

В понедельник утром, 22 декабря, в Москве на улице Ясеневой произошёл взрыв под днищем автомобиля, в котором находился офицер. 56-летний генерал-лейтенант Фанил Сарваров получил серьезные ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на руках у медиков.