Генерал раскрыл схему «теневого» запуска дронов ВСУ на российский регион

Военный эксперт генерал-майор Владимир Попов раскрыл aif.ru шокирующие детали последней атаки на Тульскую область. Оказывается, часть дронов могли запускать буквально «под носом» у систем ПВО — с российской территории в радиусе всего 30–100 км от Тулы.

Генерал отметил, что тактика ВСУ — известная схема отвлечения. По его словам, крупные БПЛА служили лишь приманкой для отвлечения ПВО, тогда как реальную угрозу несли именно эти «ближние» беспилотники.

«Остальные беспилотники, помельче, могли быть запущены с территории РФ в радиусе 50−100 км или даже, возможно, 30 километров от Тулы. Кто это делал? Предатели, конечно, за деньги, „будановская система“ работает», — сказал Попов.

Губернатор Тульской области Миляев подтвердил уничтожение 13 вражеских дронов в небе над регионом. По его словам, трагедии избежать не удалось — один человек погиб, еще один пострадал.

Ранее сообщалось, что спасатель погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в Туле.