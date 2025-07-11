Генерал раскрыл схему «теневого» запуска дронов ВСУ на российский регион
Генерал Попов: БПЛА на Тулу могли запускать с российской территории
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Военный эксперт генерал-майор Владимир Попов раскрыл aif.ru шокирующие детали последней атаки на Тульскую область. Оказывается, часть дронов могли запускать буквально «под носом» у систем ПВО — с российской территории в радиусе всего 30–100 км от Тулы.
Генерал отметил, что тактика ВСУ — известная схема отвлечения. По его словам, крупные БПЛА служили лишь приманкой для отвлечения ПВО, тогда как реальную угрозу несли именно эти «ближние» беспилотники.
«Остальные беспилотники, помельче, могли быть запущены с территории РФ в радиусе 50−100 км или даже, возможно, 30 километров от Тулы. Кто это делал? Предатели, конечно, за деньги, „будановская система“ работает», — сказал Попов.
Губернатор Тульской области Миляев подтвердил уничтожение 13 вражеских дронов в небе над регионом. По его словам, трагедии избежать не удалось — один человек погиб, еще один пострадал.
Ранее сообщалось, что спасатель погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ в Туле.