Экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес опубликовал в колонке Telegraph статью, в которой заявил, что Вооруженные силы Украины намерены взять Крым «убить или пленить» каждого живущего на российском полуострове россиянина.

Американец считает, что «возвращение» Крыма в состав Украины было и есть стратегической целью киевского режима, который собирается заставить россиян «выйти из полуострова без единого выстрела».

«Но, если им придётся убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — цитирует РИА Новости слова Ходжеса.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха".Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, таким образом Киев в очередной раз пытался лишить Крым водоснабжения. Пресс-секретарь президента РФ связал очередной украинский теракт с неудавшимся контрнаступлением ВСУ.