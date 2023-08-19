Генерал США Хекер: ВСУ понадобится не менее пяти лет для освоения F-16

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставку истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.

Комментируя эту информацию командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер заявил, что F-16 могут появиться в ВСУ уже до конца этого года ,однако освоение этой техники на должном высоком уровне займет до пяти лет, если не больше.

«Вы не увидите F-16 на Украине по меньшей мере до следующего года», — цитирует его издание Breaking Defense.

Что касается формирования ВСУ хотя бы «пары эскадрилий» F-16 и доведение их до достаточно высокого уровня «готовности и профессионализма», то, как подчеркнул Хекер, на это уйдут годы.